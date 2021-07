© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaREGIONEL'assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia, Alessandra Locatelli, partecipa al congresso regionale Ens (Ente nazionale sordi) Lombardia che elegge i nuovi organi sociali Ens Lombardia.Sede Ens (via Boscovich, 38 (ore 10)Il vice Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Carlo Borghetti, del gruppo Pd, componente della Commissione Sanità, partecipa, al Congresso regionale di Ens Lombardia (Ente nazionale sordi), durante il quale verranno eletti i nuovi organi sociali.Sede Ens (via Boscovich, 38 (ore 10)VARIEIl sindaco di Milano e candidato sindaco, Giuseppe Sala, partecipa al banchetto organizzato dalla lista “Milano in Salute”Via Solari, 40 (ore 11)L'assessore regionale alla sicurezza e consigliere comunale a Milano Riccardo De Corato partecipa ai gazebo di Fratelli d'Italia contro Area B e Area C e per dire 'basta clandestini e stop agli sbarchi'.Mercato di via Valvassori Peroni (ore 10-13)Piazza Argentina (ore 15-18) (Rem)