Haiti: "Washington Post", i "mercenari" contrattati per la sicurezza del "futuro presidente" Sanon (2)

- Il 17 maggio, secondo la ricostruzione della "Wp", i protagonisti formalizzavano in un documento la proposta di garantire la sicurezza di Sanon, compresa la parte in cui si prevedeva una squadra "per pianificare operazioni". La richiesta era di uomini con esperienze precedenti in operazioni speciali militari su terreni complicati come Iraq, Bolivia e Colombia. Alla Worldwide Investment Development Group, e alla Ctu Security si chiedeva di organizzare una "forza di sicurezza privata per proteggere Sanon fino a quando non fosse diventato presidente di Haiti", come rivela la testata pubblicando stralci di una bozza del documento. Sulle stesse pagine emerge un altro elemento cruciale: entro le 72 ore successive alla nomina di Sanon come presidente, le compagnie di sicurezza avrebbero avuto il diritto a disporre un numero indeterminato di ufficiali militari privati a Port-au-Prince, con paghe comprese tra i 1.500 e i 3.000 dollari al mese. (segue) (Nys)