Haiti: "Washington Post", i "mercenari" contrattati per la sicurezza del "futuro presidente" Sanon (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La versione della "Wp" si aggiunge a una lista sempre più lunga di possibili ricostruzioni dell'omicidio. In base alle prime testimonianze di parenti e amici, gli ex militari sostenevano di essere stati assunti per generici compiti di sicurezza e di essere caduti vittime di un inganno: si raccontava dell'arrivo sulla scena del delitto, la villa del presidente, un'ora dopo l'omicidio, e del loro intervento per mettere in sicurezza la moglie, ferita gravemente, e i figli. Ma uno degli arrestati avrebbe nei giorni seguenti "confessato" in lacrime che lui e altri pochi sapevano esattamente cosa andavano a fare. Per la colombiana "Caracol Tv" avevano ricevuto gli ordini da Claude Joseph, primo ministro uscente perché licenziato da Moise il giorno prima dell'omicidio. E non si sarebbero curati di abbandonare la villa, convinti dell'immunità loro garantita da Joseph. (segue) (Nys)