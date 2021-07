Haiti: "Washington Post", i "mercenari" contrattati per la sicurezza del "futuro presidente" Sanon (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la polizia di Haiti, la versione di Joseph come "mandante" dell'omicidio non è accompagnata da nessuna prova, mentre il presidente della Colombia, Ivan Duque, ha riconosciuto che almeno un nucleo più ristretto di ex militari era consapevole dei dettagli del "reato" che sarebbero andati a commettere. Rimangono dubbi sul tipo di reato che sarebbero stati pronti a commettere: si va dall'arresto semplice di Moise a una sua consegna alla Dea (Drug enforcement administration), o direttamente all'omicidio. In tutto ciò rimane l'incognita sul comportamento della guardia presidenziale, apparentemente uscita senza un graffio dagli scontri. Il capo, Dimitri Hénry, invitato non ha risposto all'invito dei giudici a dare la sua versione e ora è in arresto. (segue) (Nys)