Viabilità: A4 Mi - Bs, terminate le verifiche tecniche sul ponte sul fiume Oglio, ripristino entro la prossima notte della circolazione

- Attraverso una nota Autostrade informa che a valle delle necessarie verifiche condotte nella giornata di oggi sul ponte sul Fiume Oglio, entro la prossima notte verrà rimosso il cantiere attualmente presente nel tratto compreso tra Palazzolo e Ponte Oglio e sarà ripristinata la normale circolazione su tutte le corsie disponibili in entrambi i sensi di marcia. Al momento si registrano 5 km di coda tra Rovato e Palazzolo in direzione di Milano e 1 km di coda tra Seriate e Ponte Oglio verso Brescia. (Com)