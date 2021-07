© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime 24 ore in Francia sono state somministrate 879.597 iniezioni di vaccino contro il coronavirus, un nuovo record registrato nel Paese. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Olivier Veran, su Twitter. "Non siete mai stati così numerosi nel farvi vaccinare in una giornata", ha scritto Veran. "È così che batteremo il virus: tutti vaccinati, tutti protetti", ha aggiunto il ministro. (Frp)