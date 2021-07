Cinema: applausi senza fine e commozione a Cannes per "Marx può aspettare" di Bellocchio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Accolto in sala prima ancora dell'inizio del film da applausi scroscianti, Marco Bellocchio, emozionato, interrompe l'ovazione finale di quasi 10 minuti e prende il microfono che Thierry Frémaux gli porge per ringraziare il calore del pubblico. "Se questo che avete visto vi ha emozionato vuol dire che c'è qualcosa che esce dalla casa Bellocchio e arriva a tutti". Osannato dalla stampa italiana - si legge in una nota - "Marx può aspettare", in sala in Italia ora, è stato accolto anche con calore da "Variety" che scrive: "Il bisogno di comprendere piuttosto che di assolversi è il filo che percorre questo potente documentario". (Com)