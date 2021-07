Decreto Sostegni bis: Autonomi e partite Iva, rinvio tasse? Serve esenzione totale per biennio 2021-2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il semplice rinvio delle scadenze fiscali di qualche settimane è solo una goccia rispetto al mare di aiuti che invece lo Stato dovrebbe riversare sui lavoratori autonomi e sulle partite Iva che sono le vere vittime economiche di questa emergenza sanitaria". Lo afferma in una nota Eugenio Filograna, presidente del movimento Autonomi e partite Iva, nel commentare il decreto legge Sostegni bis. "Il nostro settore, per colpa delle chiusure obbligatorie - continua Filograna -, ha accumulato oltre 200 miliardi di debiti. Un danno economico ingente, concentrato soprattutto su micro partite Iva fino a 2 milioni di fatturato (dimensione Ue) e tra questi più penalizzati ancor di più coloro che fatturano meno di 350 mila euro annui. Noi Autonomi e partite Iva chiediamo l'esenzione per tutto l’anno 2021 e per il 2022, con l'obiettivo di arrivare almeno all’esenzione totale e per sempre di tributi e contributi fino a 100 mila euro di fatturato annuo entro questa legislatura. È all’interno di questa dimensione che si concentra la precarietà, che inibisce lo sviluppo e fa scappare i talenti all'estero", conclude il presidente di Autonomi e partite Iva. (Com)