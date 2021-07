Roma 2021: Ignazio Marino, non voterei Gualtieri, sostenuto da chi andò dal notaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex sindaco di Roma, Ignazio Marino, che ha appoggiato Giovanni Caudo alle primarie del centrosinistra, se votasse a Roma non voterebbe per il candidato della coalizione Roberto Gualtieri del Pd. Lo ha detto lo stesso Marino in una intervista trasmessa dal programma In Onda di La7. "Fare il sindaco di Roma è molto difficile - ha detto Marino -. A me è mancato il fatto di non sospettare che nei partiti possano esserci dei personaggi che lavorano contro un sindaco eletto" e "io voto a Philadelphia perché non risiedo più qui dal 2016, comunque non voterei per Gualtieri, perché il contesto in cui lui vive è il contesto che decise di mandare a casa un sindaco senza passare nemmeno per l'Aula del consiglio comunale ma andando nello studio di un notaio".(Rer)