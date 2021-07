Ue: Consiglio aggiunge l'Ucraina all'elenco dei Paesi senza restrizioni ai viaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dell'Unione europea ha aggiornato l'elenco dei Paesi, delle regioni amministrative speciali e delle altre entità e autorità territoriali per cui dovrebbero essere revocate le restrizioni di viaggio. In particolare, sono stati rimossi dall'elenco il Ruanda e la Thailandia ed è stata aggiunta l'Ucraina. Come stabilito nella raccomandazione del Consiglio, tale elenco continuerà a essere riesaminato periodicamente e, se del caso, aggiornato. Sulla base dei criteri e delle condizioni stabiliti nella raccomandazione, a partire dal 15 luglio 2021 gli Stati membri dovrebbero revocare gradualmente le restrizioni di viaggio alle frontiere esterne per le persone residenti in Albania, Armenia, Australia, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Brunei, Canada, Israele, Giappone, Giordania, Libano, Montenegro, Nuova Zelanda, Qatar, Moldova, Macedonia del Nord, Arabia Saudita, Serbia, Singapore, Corea del Sud, Ucraina, Stati Uniti, Cina, a patto di una conferma della reciprocità. Le restrizioni di viaggio dovrebbero essere revocate gradualmente anche per le regioni amministrative speciali cinesi di Hong Kong e Macao. Dovrebbero essere gradualmente revocate anche le restrizioni di viaggio nei confronti del Kosovo e di Taiwan, che rientrano nella categoria di entità e autorità territoriali non riconosciute come Stati da almeno uno Stato membro. Ai fini della raccomandazione le persone residenti ad Andorra, Monaco, San Marino e nello Stato della Città del Vaticano dovrebbero essere considerate persone residenti nell'Ue. Il Consiglio ha spiegato che i criteri per determinare i Paesi terzi nei confronti dei quali dovrebbe essere revocata l'attuale restrizione dei viaggi sono stati aggiornati il 20 maggio 2021. Riguardano la situazione epidemiologica e la risposta complessiva al Covid-19 nonché l'affidabilità delle informazioni e delle fonti di dati disponibili. Si dovrebbe anche tenere conto, caso per caso, della reciprocità. Alla raccomandazione partecipano anche i paesi associati Schengen (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera). (Beb)