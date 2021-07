Serbia-Kosovo: dialogo Vucic-Kurti includerà le persone scomparse nell’ultima guerra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto reso noto dal portavoce della Commissione europea, Peter Stano, si terrà lunedì 19 luglio a Bruxelles una nuova tappa di dialogo tra Belgrado e Pristina a livello politico. Il dialogo conterà la presenza del capo dello Stato serbo, Aleksandar Vucic, e il primo ministro di Pristina, Albin Kurti. "Lunedì, l'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, ospiterà un'altra tappa di dialogo ad alto livello politico tra Belgrado e Pristina con il sostegno di Miroslav Lajcak, inviato speciale dell'Ue per il dialogo Belgrado-Pristina. Questo incontro si concentrerà sui progressi compiuti finora e sui prossimi passi nel dialogo", ha detto Stano. Rispondendo a una domanda sui progressi compiuti durante la fase precedente, Stano ha osservato che il dialogo è "un processo in corso" incentrato su un accordo reciprocamente accettabile, giuridicamente vincolante e globale per la normalizzazione dei rapporti. "Ogni incontro organizzato dall'Ue come mediatore è un piccolo passo avanti. Non ci sono battute d'arresto e questo è importante", ha sottolineato Stano. (segue) (Seb)