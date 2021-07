Kosovo: acqua contaminata avvelena quasi 1.500 persone a Decani, aperta un'inchiesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Istituto nazionale per la sanità pubblica del Kosovo ha emesso un comunicato stampa sui risultati dei campioni di acqua testati nei villaggi nella regione di Decani, dove più di mille cittadini hanno chiesto assistenza medica con sintomi di avvelenamento. L'Istituto ha affermato che i test sui campioni di acqua prelevati il 12 luglio nella regione hanno identificato alcuni batteri che potrebbero indicare la contaminazione dell'acqua potabile. "Sono in corso esami microbiologici nei campioni ricevuti da pazienti con segni di infezione del tratto gastrointestinale per la rilevazione di vari agenti patogeni virali, batterici e parassiti", spiega l’istituto nazionale di sanità, secondo cui le squadre di emergenza stanno lavorando intensamente per determinare la causa dell'epidemia. "La situazione epidemiologica e igienico-sanitaria sono sotto costante controllo da parte delle équipe dell'Istituto nazionale e qualsiasi cambiamento della situazione epidemiologica si tradurrà in nuove raccomandazioni", si legge ancora nella nota. Allo stesso tempo, l’operatore di fornitura idrica Hidrodrini ha invitato l'Istituto superiore di sanità a fornire ulteriori chiarimenti su quali campioni d'acqua sono stati utilizzati per i test e ha anche consigliato agli esperti di prelevare campioni d'acqua dai singoli pozzi utilizzati dai residenti della zona.Hidrodrini, tuttavia, è stata presa di mira dal sindaco di Decani, Bashkim Ramosaj, secondo cui la società regionale di approvvigionamento idrico non opererà più nella regione dopo che i test hanno indicato che la contaminazione dell'acqua potrebbe essere alla base della recente emergenza sanitaria nel comune. Parlando in una conferenza stampa poco dopo che l'Istituto nazionale per la sanità pubblica del Kosovo ha annunciato i risultati dei test sui campioni d'acqua, Ramosaj ha dichiarato che il numero totale di cittadini che sono stati trattati con sintomi di avvelenamento sinora è pari a 1.392. Il ministro dell'Economia del Kosovo, Artane Rizvanolli, ha affermato che se le istituzioni competenti confermeranno che la società di approvvigionamento idrico regionale Hidrodrini è responsabile della crisi sanitaria a Decani verranno prese misure adeguate in merito. "Siamo in contatto continuo con Hidrodrini dall'11 luglio per quanto riguarda l'eventuale ruolo di questa società nella crisi. Questo problema dovrebbe essere affrontato prima dagli esperti e non dovrebbe essere politicizzato. Abbiamo bisogno per sapere cosa è successo e dobbiamo fare in modo che non accada di nuovo. Dobbiamo capire se l'azienda ha avuto un ruolo nella crisi. In caso affermativo, agiremo sotto il nostro mandato come ministero dell'Economia", ha detto Rizvanolli.Il procuratore capo di Peja, Agim Kurmehaj, ha detto ieri che non ci possono essere ancora conclusioni chiare sull'avvelenamento di circa 1.500 persone a Decani e che ha chiesto alla polizia di preparare un rapporto urgente sui sospetti secondo cui la contaminazione dell’acqua sia stata causata da un errore umano. "Dopo aver ricevuto le informazioni sulla situazione a Decani, ho nominato due pubblici ministeri che hanno lavorato intensamente sul caso. Stiamo lavorando intensamente e ci stiamo occupando principalmente del fattore umano che potrebbe aver causato questa situazione. A questo punto non possiamo trarre conclusioni chiare, ma credo che rilasceremo una dichiarazione molto presto", ha detto. Per quanto riguarda i resoconti dei media che suggeriscono che due giovani serbi potrebbero aver avuto un ruolo nell'emergenza sanitaria a Decani, Kurmehaj ha affermato di aver chiesto alla polizia di redigere un rapporto urgente che determinerà poi la futura linea d'azione. "Vi informeremo tempestivamente", ha detto il procuratore capo.Il ministero della Salute del Kosovo ha consegnato il secondo lotto di medicinali alla principale clinica sanitaria familiare di Decani a seguito della dichiarazione di emergenza sanitaria. "Oggi c'è stato un minor afflusso di cittadini in cerca di cure mediche e, grazie agli sforzi congiunti delle istituzioni locali e centrali competenti, la situazione a Decani è ora sotto controllo", ha riferito ieri il ministero della Salute in una nota. Il ministero della Salute ha inoltre affermato che il governo ha stanziato 150 mila euro per il progetto volto a depurare la rete idrica nel comune di Decani. L'ambasciata degli Stati Uniti ha espresso solidarietà ai cittadini di Decani che hanno manifestato sintomi simili al veleno negli ultimi giorni e ha invitato i media a rispettare quanto accaduto. "I nostri pensieri vanno a coloro che soffrono di problemi di salute a Decani. Sebbene verranno condotti ulteriori test, il ministero della Salute ritiene che dei batteri siano la probabile causa dei sintomi. Giornalisti, cittadini: ignorate le voci. Aspettiamo i fatti", ha scritto l'ambasciata sui suoi profili social. (Alt)