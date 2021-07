Recovery: Crippa (M5s), i fondi al Mezzogiorno occasione storica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo avevo già detto in Aula, in occasione del voto di fiducia al governo Draghi: 'Se riparte il Sud, riparte l'Italia'. L'ho ribadito sempre in Aula, quando abbiamo approvato il Pnrr, giudicando insufficiente la quota dei fondi inizialmente prevista per il Mezzogiorno, pari al 34 per cento. E il nostro gruppo ha tradotto in atti parlamentari le nostre idee. Idee che adesso hanno trovato forma in una norma del decreto Governance-Semplificazioni: almeno il 40 per cento delle risorse del Pnrr andrà alle Regioni del Sud. Possiamo ritenerci soddisfatti". Lo dichiara Davide Crippa, capogruppo del Movimento cinque stelle alla Camera dei deputati. "Il Sud, dissi allora e confermo oggi - prosegue il parlamentare in una nota - è 'l'avamposto del rilancio del Paese intero'. Solo colmando le differenze tra le Regioni meridionali e il resto dell'Italia, si potrà tornare a correre davvero. E la destinazione di questa ampia fetta delle risorse del Pnrr - conclude Crippa - rappresenta un'occasione storica, da noi fortemente voluta". (Com)