Roma Metropolitane: Gualtieri-deputati Pd, Raggi spieghi perché azienda cesserà di esistere e 132 famiglie in cig

- "Questa mattina i 132 superstiti dipendenti di Roma Metropolitane, dopo un calvario che dura da cinque anni in cui hanno subito persino uno sgombero violento da parte della polizia durante un presidio autorizzato e pacifico contro la insensata messa in liquidazione dell'Azienda, si sono visti recapitare le lettere di sospensione dal lavoro e di ricorso agli ammortizzatori sociali". Lo dichiarano il candidato sindaco Roberto Gualtieri e i deputati del Partito Democratico Patrizia Prestipino, Flavia Piccoli Nardelli, Matteo Orfini, Filippo Sensi e Andrea Romano. "Gran parte dell'organico - aggiunge la nota - è stato espulso dall'attività lavorativa fino al 30 settembre. I pochi altri saranno impiegati in maniera solo parziale. Di fatto l'azienda è stata condannata all'inattività. In questi anni si sono susseguite dichiarazioni 'rassicuranti' della sindaca e dei suoi assessori rilasciate a mezzo stampa e sui social in cui si asseriva di voler 'risanare' l'azienda, ma oltre agli annunci il nulla. Manca l'approvazione di due bilanci, il rinnovo del contratto di servizio scaduto a dicembre del 2020, l'approvazione di un serio piano di risanamento. Senza questi atti, Roma Metropolitane - oggi alla paralisi - cesserà di esistere". (segue) (Com)