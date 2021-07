Roma Metropolitane: Gualtieri-deputati Pd, Raggi spieghi perché azienda cesserà di esistere e 132 famiglie in cig (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi il prezzo dell'incapacità e dell'arroganza di questa Giunta, ormai decaduta nei fatti e senza più una maggioranza, viene scaricato su 132 famiglie e, fatto non meno grave, sul sistema previdenziale nazionale, che dovrebbe supportare i lavoratori colpiti dalle reali sofferenze del mondo produttivo, non quelli in difficoltà perché l'inerzia amministrativa di Roma Capitale li ha privati delle loro fondamentali attività per la città. La Raggi spieghi alla città come possa il commissario straordinario della Linea C continuare il proprio lavoro essendo stato privato, di fatto, del supporto di Roma Metropolitane. La Raggi spieghi alla città come garantire le attività di progettazione dei ben noti adeguamenti alla normativa antincendio delle linee A e B finanziati ormai quattro anni fa dal governo Gentiloni e dal ministro Delrio. Chiediamo alla Sindaca un ultimo atto di serietà, se ne è capace. Ponga un freno all'agonia inferta ai lavoratori, eviti il baratro alla società e lasci al suo successore l'onere di ricostruire. Almeno non sulle macerie", concludono. (Com)