Commercio: Mocci (Lega), giunta Municipio Roma XV faccia chiarezza su mercato piazza Diodati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo appreso da alcuni cittadini che la Giunta del XV Municipio ha presentato, in questi giorni, una memoria con la quale viene dato mandato al Presidente del Municipio di attivarsi presso il sindaco di Roma allo scopo di concludere un accordo con Rfi ed ottenere il mantenimento di piazza Diodati su cui insiste il mercato Flaminio Nuovo". Lo dichiara, in una nota, il capogruppo Lega in XV Municipio, Giuseppe Mocci. "Tra l'altro, così come riportato nel documento, si richiede la presa in carico della piazza con relativi obblighi di manutenzione almeno fino a tutto il 2024. Una operazione totalmente inutile - aggiunge - visto che la soluzione al problema dello spostamento del mercato è stata già trovata con l'individuazione dell'area di via Monterosi. Quello che occorre, invece, è accelerare i tempi per realizzare la nuova area. È senz'altro singolare che i consiglieri municipali non siano stati messi a conoscenza della decisione della giunta soprattutto su un tema così delicato, considerato anche l'approssimarsi della scadenza del mandato. Piazza Diodati, di proprietà di Rfi, è un'area importante per la riorganizzazione del sistema dei parcheggi della zona in vista dell'imminente apertura della stazione ferroviaria di Vigna Clara. Un lavoro, quest'ultimo, che dovrà essere avviato il prima possibile anche in vista del Giubileo del 2025 e che non può essere compromesso con alcun tipo di interferenza. Atti di simile arroganza vanno rigettati e rispediti al mittente: simili decisioni vanno discusse in consiglio. La maggioranza municipale faccia chiarezza sulla vicenda quanto prima. Ho già provveduto a richiedere la convocazione di una commissione trasparenza in cui chiarire questa vicenda incredibile".(Com)