Calcio: Istanbul ospiterà finale di Champions League 2023 al posto di Monaco

- Sarà la città di Istanbul, in Turchia, a ospitare la finale di Champions League 2023, originariamente in programma a Monaco di Baviera. Lo riferisce oggi un comunicato stampa dell’Uefa. Inoltre, prosegue la nota, l'evento d'inaugurazione della stagione europea per club, che comprende il sorteggio della fase a gironi di Uefa Champions League, Uefa Europa League e Uefa Europa Conference League, si svolgerà a Istanbul a fine agosto per le stagioni 2021/22 e 2022/23. Lo stadio di Wembley manterrà il diritto a ospitare la finale di Uefa Champions League 2024. Monaco, invece, ospiterà la finale dell'edizione del 2025. (Res)