Viabilità: A8 Milano-Varese, chiusure notturne tratto Cascina Merlata - allacciamento A4

- Attraverso una nota Autostrade informa che sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori programmati di manutenzione sul viadotto "Fiorenza", in orario notturno, sarà chiuso il tratto compreso tra Cascina Merlata e l'allacciamento con la A4 Torino-Trieste, per chi proviene da Varese ed è diretto verso Brescia e Milano città, nei seguenti giorni e orari: nelle quattro notti consecutive di lunedì 19, martedì 20, mercoledì 21 e giovedì 22 luglio, con orario 22.00-5.00; dalle 23.00 di venerdì 23 alle 6.00 di sabato 24 luglio. (Com)