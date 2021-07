Messico: il 30 luglio bando per modernizzare 14 centrali idroelettriche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prossimo 30 luglio, la compagnia energetica statale messicana Cfe (Comisione federal de electricidad) pubblicherà il bando per la modernizzazione di 14 centrali idroelettriche, per un investimento complessivo di un miliardo di dollari. L'obiettivo è quello di aumentare di aggiungere complessivi 240 megawatt nel sistema, un aumento di circa il 4 per cento la capacità istallata delle centrali. Ad oggi dal sistema idroelettrico della Cfe dipende il 7 per cento della capacità nazionale. Le aziende interessate avranno tempo fino al 17 settembre per soddisfare i requisiti scritti nel plico. Una settimana dopo aver preso visione delle offerte, il 24 settembre, si apriranno le buste e si conoscerà il risultato tecnico della gara in modo da proclamare il vincitore il 4 ottobre, giorno della stipula dei relativi contratti. (segue) (Mec)