Recovery: Giacomoni (FI), condannati a crescere, sfruttiamo vento in poppa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del Coordinamento di presidenza del partito azzurro e presidente della Commissione di Vigilanza su Cdp, intervenendo all'evento "Cnpr Forum: Biotech, Fintech e nuovi settori: opportunità per l'Italia?", ha sottolineato che "siamo condannati a crescere, come ha detto Draghi. E solo crescendo possiamo abbattere il debito pubblico. È tempo di sfruttare il vento in poppa. Il nostro Paese – ha aggiunto – ha davanti delle opportunità enormi, le 3 R per la ripresa: Recovery, Riforme e Risparmio. Coniugando con sapienza questi strumenti sarà possibile costruire su solide basi l'Italia del domani. Infatti, il Pnrr sarà un'occasione unica ed anche l'ultima per indirizzare interi settori della nostra economia verso l'innovazione tecnologica. Oltre alle risorse del Recovery Plan, alle riforme della burocrazia, della giustizia e del fisco, che sono in cantiere e a buon punto, il nostro Paese deve riuscire a mettere in sinergia due punti di forza: il made in Italy, ossia la creatività delle nostre piccole, medie e grandi imprese e la grande capacità di risparmio delle famiglie italiane. Gli investitori e i risparmiatori devono cogliere tutte le occasioni che il legislatore mette loro a disposizione. Come? Indirizzando il risparmio verso l'economia reale, attraverso gli strumenti come i Pir ordinari ed i Pir Alternativi. In attesa che faccia la sua comparsa il Fondo sovrano nazionale italiano", ha concluso. (Com)