Milano: Meloni, oggi assente io a conferenza stampa Bernardo, non Fd'I

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Milano noi abbiamo già dato il nostro ok al candidato del centrodestra, Luca Bernardo. Questa mattina non c'ero io alla conferenza stampa, ma vi segnalo che Fd'I non è Giorgia Meloni, c'erano gli esponenti di Fratelli d'Italia. Stiamo facendo la campagna elettorale". Lo ha affermato il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, parlando con i cronisti a margine della presentazione a Latina del libro "Io sono Giorgia". (Rin)