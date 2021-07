© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giorgia Meloni "continua a sbagliare bersaglio lanciando accuse fuori luogo sulla Rai: se la prenda con se stessa, ha sbagliato tutto". Lo scrive su Twitter il deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi. "Sapeva di non avere i voti per eleggere Rossi, ma non ha cercato accordi in Parlamento. Totale fallimento politico di Fdi, lasci stare Mattarella". (Rin)