Usa: Yellen, accordo era Trump con Cina ha danneggiato nostri consumatori

- L’accordo pattuito tra Stati Uniti e Cina durante l’amministrazione dell’ex presidente Donald Trump ha danneggiato i consumatori Usa. Lo ha detto la segretaria al Tesoro Usa, Janet Yellen, in un'intervista a “New York Times”, sottolineando che l’intesa non è riuscita ad affrontare le controversie più pressanti tra le due maggiori economie del mondo. I commenti di Yellen arrivano mentre l'amministrazione del presidente Joe Biden sta lavorando su un'ampia revisione delle relazioni economiche con la Cina, tentando di capire come gestire l’accordo che l'ex presidente Trump ha firmato a inizio del 2020, che includeva impegni cinesi ad acquistare prodotti statunitensi. Le tariffe da 360 miliardi di dollari che permangono sulle importazioni cinesi sono in bilico e l'amministrazione Biden non si è ancora espressa ufficialmente sul destino dell'accordo. I funzionari dell’era Trump hanno cercato di creare tariffe che proteggessero le principali industrie Usa, come la produzione di automobili e di aeromobili, dalla concorrenza di Pechino. "La mia opinione personale – ha affermato Yellen a tal proposito - è che le tariffe non sono state messe in atto in modo ponderato rispetto ai problemi e rispetto all'interesse degli Stati Uniti”. La segretaria al Tesoro ha quindi aggiunto: “Le tariffe sono tasse sui consumatori. In alcuni casi mi sembra che ciò che abbiamo fatto abbia finito per danneggiare i consumatori statunitensi”(Nys)