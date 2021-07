Parlamento: 22 luglio audizione ministro Giovannini su federalismo fiscale e Recovery plan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovedì 22 luglio, alle ore 8.15, presso l'aula del II piano di palazzo San Macuto, la commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale svolge, in videoconferenza, l'audizione del ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, sullo stato di attuazione e sulle prospettive del federalismo fiscale, anche con riferimento ai relativi contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio.(Com)