Roma: assessora Infrastrutture, conclusi lavori sottoservizi cantiere raddoppio via Tiburtina

- "Stamane sono stata al cantiere del raddoppio di via Tiburtina per vedere come procedono i lavori. Proprio oggi, dopo la conclusione di importanti lavori sui sottoservizi, sono state riaperte al transito le due corsie di marcia in direzione centro città, tra via di Casal dei Pazzi e la Stazione Metro di Ponte Mammolo, e anche l’inversione di marcia verso Tivoli è di nuovo utilizzabile". Lo scrive su Facebook l'assessora alle infrastrutture di Roma Capitale Linda Meleo. "È un altro passo in avanti per la conclusione di questo cantiere che ha visto negli ultimi quindici anni problematiche di ogni tipo, da fallimenti aziendali a intoppi burocratici ora fortunatamente risolti grazie al nostro lavoro - spiega l'assessora -. Le lavorazioni andranno avanti nelle corsie in direzione Tivoli dove è al lavoro Areti per lo spostamento e la costruzione di una importante polifera. Seguiranno poi lavorazioni altrettanto importanti nell’area dell’incrocio con via di Casal dei Pazzi", conclude. (Rer)