Nord Macedonia: Parlamento, via libera a corridoio stradale di collegamento tra Adriano e Mar Mero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento della Macedonia del Nord ha approvato il progetto per la realizzazione dell'ottavo corridoio stradale che collegherà le città di Tetovo, Gostivar, Kercova, Trebeshina, Struga fino a Qafe Thane in Albania. Il Paese ha avviato le procedure per avviare i lavori di costruzione nel suo territorio, mentre il corridoio stradale collegherà il Mar Adriatico con il Mar Nero. La gara per la progettazione e la realizzazione del corridoio stradale è stata vinta dalla società statunitense Bechtel & Enka, come riportato dall'edizione albanese di "Euronews". Il vicepremier macedone, Artan Grubi, ha affermato che la realizzazione dell'ottavo corridoio è “più vicina che mai”. Inoltre, l'ambasciatore degli Stati Uniti a Skopje Kate Byrns ha affermato che il corridoio deve essere considerato una priorità per l'intera regione. Il Corridoio numero 8 collegherà il Mar Adriatico e il Mar Nero, partendo dal porto italiano di Bari a Brindisi, facendo tappa al porto di Durazzo e poi proseguendo verso Tirana, Skopje e Sofie per arrivare al porto di Burgas a Varna in Bulgaria. (Seb)