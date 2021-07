Roma: Gasparri (FI), fallimento Raggi ormai senza più maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Commissione bilancio oggi ha bocciato il bilancio di assestamento, che va approvato entro il 31 luglio, con 5 voti contrari, 1 astenuto e solo 4 favorevoli". Così il commissario romano di Forza Italia, senatore Maurizio Gasparri. "La cosa che balza davvero agli occhi è che i 4 favorevoli - aggiunge - sono gli unici consiglieri rimasti alla Raggi in commissione rispetto ai 7 iniziali. E in Consiglio la situazione non è diversa con la sindaca che ormai può contare solo su 20 voti su 49, compreso il suo, situazione che di fatto ha paralizzato da mesi i lavori d’aula. In questi numeri c’è tutto il fallimento della Raggi. La sindaca ne prenda atto anziché tentare disperatamente di imputare ad altri le responsabilità del suo disastro, dai rifiuti alle buche che ha disseminato sulle nostre strade. E' il peggior epilogo possibile di questa pessima consiliatura che per fortuna dei romani è ormai agli sgoccioli". (Com)