Alitalia: assessore Lavoro Lazio, subito confronto su piano e prospettiva occupazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Attendiamo la convocazione più volte richiesta al Governo e ai ministri competenti per aprire un confronto sul piano industriale di Alitalia coinvolgendo le Regioni, e in particolare il Lazio, dove opera oltre l'85 per cento delle lavoratrici e dei lavoratori della compagnia a cui si aggiungono coloro che operano nell'indotto". Così in una nota Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro della Regione Lazio. "L'impatto del riassetto aziendale, così come apprendiamo dalla stampa - aggiunge - rischia di avere ripercussioni drammatiche sul nostro territorio. Non possiamo permettercelo. Soprattutto in un momento storico in cui siamo chiamati a ridefinire un nuovo modello di sviluppo e di crescita sostenibile, crediamo che il ruolo di una compagnia di bandiera possa essere determinante per il rilancio economico e sociale di Roma, del Lazio e del nostro Paese in una prospettiva internazionale".(Com)