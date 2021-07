Difesa: Egitto-Bielorussia, colloqui per creazione di linee di produzione congiunte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro di Stato egiziano per la Produzione militare, Mohamed Ahmed Morsi, ha avuto un incontro in videoconferenza con il ministro dell'Industria bielorusso, Petr Parkhomchyk, per discutere la cooperazione congiunta tra i due Paesi in diversi progetti. Lo afferma un comunicato stampa pubblicato dal ministero della Produzione militare del Cairo. Il ministro egiziano ha sottolineato che durante l'incontro è stata discussa la potenziale cooperazione in vari settori, come la produzione di camion, in collaborazione con la società Maz, di trattori agricoli e motori, in collaborazione con la compagnia Minsk, di attrezzature agricole, in tandem con la società Bobruiskagromash, e di ruspe, in cooperazione con Amkodor. Il ministro ha affermato che sono state discusse la produzione congiunta di macchine da officina e la modernizzazione delle linee di produzione in una serie di società di produzione militare, dopo una visita di una delegazione di aziende bielorusse per valutare le condizioni tecniche e le linee di produzione. (Cae)