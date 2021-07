Milano 2021: Mascaretti (Fd'I), dopo 10 anni di sinistra trasformeremo la città in un modello green

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come è stato per il passato, così sarà per il futuro. Archiviati dieci anni di governo ininterrotto della sinistra ci penserà il centrodestra a trasformare Milano in una città green e sostenibile”. Lo afferma in una nota Andrea Mascaretti Capogruppo di Fratelli d'Italia a Palazzo Marino sottolineando che “Milano ha i depuratori grazie alla Giunta Albertini e bike sharing e il car sharing grazie alla Giunta Moratti, tanto per fare qualche esempio di vere politiche green per la città. La Giunta Sala lascia invece una città piena d'ingorghi creati artificialmente con i restringimenti delle carreggiate lungo le principali arterie di Milano, come corso Buenos Aires, viale Monza, viale Zara o corso Sempione e migliaia di monopattini che scorrazzano senza regole rendendo pericolosi marciapiedi e piste ciclabili" ricorda Andrea Mascaretti. "Una grande differenza. Le giunte di centrodestra hanno fatto politiche concrete per il green le giunte di sinistra molti annunci e pochi risultati, come nel caso del registro per le biciclette annunciato come imminente nel 2018, rilanciato nel 2019 e nuovamente annunciato nella primavera 2021. Risultato? Zero. Nel frattempo ci ha pensato Confindustria a realizzarlo e se l'amministrazione facesse un secondo registro per le biciclette in questi ultimi giorni di mandato, finirebbe per gettare soldi pubblici" conclude Mascaretti. (Com)