Business news: Cina, ByteDance sospende piani per offerte di vendita dopo giro di vite regolatori

- ByteDance, la multinazionale cinese di tecnologia che possiede l'app TikTok, ha sospeso i piani relativi a un'offerta pubblica iniziale (Ipo) all'inizio di quest'anno dopo che i regolatori del mercato cinese hanno irrigidito i regolamenti per le società quotate all'estero "per garantire la sicurezza delle informazioni personali degli utenti". Lo ha fatto sapere lo stesso gruppo dopo che l'Ufficio di revisione della sicurezza informatica cinese ha invitato nei giorni scorsi la società Didi a rettificare la sua condotta. Il gigante dei social media ByteDance, con sede a Pechino, che è stato valutato 180 miliardi di dollari in un round di finanziamento nel mese di dicembre, stava valutando un'offerta pubblica iniziale di tutte o alcune delle sue attività a Wall Street o a Hong Kong. Tuttavia, l'ex amministratore delegato di ByteDance Zhang Yiming ha preferito sospendere già dallo scorso marzo, a tempo indeterminato, i piani di quotazione alla luce del giro di vite da parte dell'autorità di controllo. (Cip)