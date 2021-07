Roma 2021: Calenda a congresso +Europa, spero di avervi con me, disposto a rinunciare a simbolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Carlo Calenda, candidato sindaco di Roma, ospite del congresso di +Europa apre a possibili "alleanze". "Io spero di avervi al fianco a Roma - ha detto - vi voglio al fianco. Penso che questo sia anche il modo per cementare le basi dei partiti e non solo operazioni di vertice. Vi chiedo di venire con noi e fare questa battaglia". Calenda ha poi aggiunto, nel corso del suo intervento: "Io ve lo metto per iscritto che il giorno in cui noi saremo al 7,8 per centro i riformisti democratici, liberali, popolari arrivano subito". Dopo le amministrative, a novembre "chiamiamo il giro e decidiamo cosa vogliamo essere, come farlo e in che forma. Per me il simbolo di Azione è sul tavolo, sono disponibile a rinunciare per fare qualcosa tutti insieme". (Rer)