Sicilia: Musumeci, saremo modello ricerca su idrogeno

- La Sicilia è pronta per affrontare la sfida dell'idrogeno "verde" ed ospitare un modello di "Hydrogen Valley" diffuso sul territorio, scommettendo sulla transizione energetica verso le fonti rinnovabili. Il presidente Nello Musumeci ha dichiarato: "Abbiamo tutti i numeri per giocare una partita da protagonisti. Non soltanto perché ci candidiamo ad essere sede di un modello innovativo di ricerca sull'idrogeno, ma anche perché vogliamo fare lavorare le piccole e medie imprese che sull'energia si stanno impegnando a fondo e hanno diritto di accedere alle risorse Po-Fesr, così come le grandi aziende". Quindi ha aggiunto: "Alle imprese di grandi dimensioni chiediamo di cooperare per una crescita razionale di una terra che ha subito tante ingiustizie e che adesso punta a diventare un modello nel Mediterraneo per abbandonare definitivamente la logica delle emergenze. Il tema dell'energia pulita e rinnovabile è una priorità del nostro governo, ma invito tutti i dipartimenti interessati a vigilare contro ogni tentativo di speculazione e di infiltrazione. Su questo non faremo sconti a nessuno". (segue) (Ren)