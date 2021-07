Sicilia: Musumeci, saremo modello ricerca su idrogeno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore Daniela Baglieri ha affermato: "In questa tre giorni abbiamo costruito sinergie. Abbiamo ascoltato la comunità scientifica, le istituzioni, le imprese e gli operatori del settore per scegliere il mix che ci consente di affrontare la transizione energetica nel rispetto delle specificità dei territori siciliani, secondo criteri di oggettività, intelligenza e giusti equilibri costi/benefici. Isole minori, agrifotovoltaico, biocombustibili ed economia circolare, comunità energetiche e, infine, l'idrogeno, un'opportunità da sfruttare adesso. Stiamo lavorando per semplificare le procedure, ma non abbasseremo il livello di attenzione sulla legalità". L'assessore Toto Cordaro ha affermato: "La sfida della transizione energetica parte sulla solida base della pianificazione ambientale che il governo della Regione ha finalmente messo in campo dopo quasi trent'anni, a cominciare dal Piano territoriale, dall'istituzione dell'Autorità di bacino, del Piano per la tutela dell'aria, di quello sull'inquinamento acustico, quello per le alluvioni, per le ispezioni delle zone a rischio, senza dimenticare la riforma urbanistica, grazie all'introduzione di concetti quali zero consumo del suolo, circolarità e riuso". (Ren)