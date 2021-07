Hong Kong: gli Usa sconsigliano alle imprese di investire nell’ex colonia britannica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno pubblicato un avviso nel quale scoraggiano le imprese a investire a Hong Kong, data la crescente riduzione del grado di autonomia dalla Cina continentale. Lo si legge in un comunicato diramato dal dipartimento di Stato e da quelli del Tesoro, del Commercio e della Sicurezza nazionale. Nel mirino, in particolare, la Legge sulla sicurezza nazionale imposta un anno fa da Pechino, che potrebbe avere serie ripercussioni negative sul lavoro delle compagnie presenti a Hong Kong. “I rischi sono di quattro ordini: quelli per le imprese, quelli per la privacy, quelli per la trasparenza e per l’accesso a informazioni cruciali per gli affari, quelli per i rapporti con entità o individui sanzionati”, spiega il comunicato. Le autorità Usa menzionano l’arresto di un cittadino statunitense e la chiusura del quotidiano “Apple Daily”, una delle poche voci critiche verso il governo a Hong Kong, come esempi di quanto le nuove misure adottate nell’ex colonia britannica possano interferire con gli affari. (segue) (Nys)