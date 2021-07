Hong Kong: gli Usa sconsigliano alle imprese di investire nell’ex colonia britannica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Con la Legge sulla sicurezza nazionale il rischio che le autorità della Repubblica popolare cinese e di Hong Kong usino la loro autorità legale per raccogliere dati da aziende e individui è più alto”, si ricorda nel comunicato. Nei giorni scorsi gli Stati Uniti avevano diramato un simile avviso per le aziende che investono nello Xinjiang, regione occidentale della Cina a maggioranza musulmana nella quale secondo il dipartimento di Stato sarebbe in corso un genocidio. Dopo le anticipazioni della stampa, il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Zhao Lijian, aveva definito in settimana i due imminenti avvisi “un tipico esempio di manipolazione politica e di doppiopesismo da parte degli Stati Uniti”. Dell’avviso per le imprese a Hong Kong ha parlato ieri anche il presidente Usa Joe Biden. “La situazione a Hong Kong – ha detto – sta peggiorando. E il governo cinese non sta mantenendo i suoi impegni”. (Nys)