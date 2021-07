Libia: Erdogan, intervento Turchia ha “rimescolato le carte” nel Mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il “successo” diplomatico e militare ottenuto dalla Turchia in Libia ha “rimescolato le carte”, nel Mediterraneo e in tutto il mondo. Lo ha detto il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, intervenendo a una cerimonia di laurea presso l’Università nazionale turca della Difesa, a Istanbul. “La Turchia non ha mire di alcun tipo sul territorio, la sovranità, l’unità o la solidarietà di nessuno”, ha detto Erdogan, citato dall'agenzia di stampa turca "Anadolu", sottolineando che Ankara si prepara a “sostenere i suoi fratelli e sorelle che vogliono seguire lo stesso percorso in altre regioni”. Nel discorso il presidente turco ha inoltre elogiato i progressi del Paese nell’industria della difesa, sottolineando che “il salto in avanti” fatto dalla tecnologia turca negli ultimi 15-20 anni è “una storia che il mondo segue da vicino”. (Lit)