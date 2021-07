Grecia: Covid, studenti universitari torneranno in aula solo se vaccinati o con test negativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli studenti universitari in Grecia potranno tornare in aula in ottobre per l'inizio del nuovo accademico, solo se vaccinati o se si sottoporanno ad un tampone rapido su base settimanale. Queste le indicazioni che il governo greco intende fornire alle università e che il Senato accademico di Atene ha già adottato. Secondo quanto riferito dai media greci, si tratterebbe della opzione migliore per consentire la ripresa delle lezioni in presenza per gli studenti universitari. "Non possiamo più discutere di non aprire più le università, poiché abbiamo l'opzione delle vaccinazioni", ha affermato il viceministro dell'Istruzione greco, Angelos Syrigos, al quotidiano di Atene "Kathimerini". Syrigos ha aggiunto che il rientro sarà possibile grazie alla disponibilità di vaccini, l'uso di altre misure precauzionali, come le mascherine e il tampone rapido o molecolare ogni settimane per coloro che non sono vaccinati. Per quanto riguarda gli esami di settembre, invece, sembra che verrà adottato il modello dell'anno accademico precedente, ovvero con modalità a distanza. Nel frattempo, le autorità sanitarie hanno annuncito oggi 2.691 nuovi casi di coronavirus e 14 decessi nelle ultime 24 ore. La variante Delta rappresenta attualmente il 50 per cento dei casi di coronavirus in Grecia, ha affermato il presidente della Fondazione per la ricerca biomedica dell'Accademia di Atene, Dimitris Thanos. (segue) (Gra)