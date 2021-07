Grecia: Covid, studenti universitari torneranno in aula solo se vaccinati o con test negativo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Grecia hanno introdotto oggi nuove misure per i luoghi di intrattenimento all'aperto come bar e discoteche per fare fronte alla nuova ondata di contagi da Covid-19. I clienti dovranno mostrare un certificato che attesti l'avvenuta vaccinazione o la guarigione dalla malattia. Inoltre, i locali dovranno avere una capacità massima dell'85 per cento e saranno ammessi solamente clienti con posti a sedere. Intanto è stata aperta ieri in Grecia la piattaforma per la prenotazione degli appuntamenti vaccinali contro il Covid-19 per la fascia di età 15-17 anni. Operazione che segue il via libera da parte della Commissione nazionale per le vaccinazioni alla somministrazione per questa fascia di età del siero Pfizer. L'appuntamento può essere prenotato tramite la piattaforma emvolio.gov.gr utilizzando il nome utente e la password di Taxisnet, da qualsiasi genitore o tutore dello stesso nucleo familiare del minore. In alternativa, gli appuntamenti possono essere prenotati dal genitore o da chi ne fa le veci tramite i Centri dei servizi al cittadino o le farmacie, presentando un documento di identità valido sia per sé che per il minore. I minori devono essere accompagnati da un genitore o tutore al momento dell'arrivo per l'appuntamento per la vaccinazione. La campagna per promuovere la vaccinazione è ora focalizzata sulle fasce di età più giovani e sui cittadini over 50 non ancora vaccinati. Nell'ultima settimana il tasso di vaccinazione completa degli over 60 ha superato la soglia del 70 per cento, con il 71,5 per cento che ha completato a pieno la vaccinazione e il 75,5 per cento che ha ricevuto almeno una dose. (segue) (Gra)