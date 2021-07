Grecia: Covid, studenti universitari torneranno in aula solo se vaccinati o con test negativo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Turismo greco, Haris Theoharis, ha sottolineato come il comparto turistico non sia responsabile della nuova ondata di contagi da Covid-19 in Grecia. "L'apertura al turismo è stata fatta con molta attenzione, nei primi 10 giorni di luglio solo 74 su 105.609 campioni prelevati ai punti di ingresso del Paese sono risultati positivi, solo lo 0,07 per cento", ha dichiarato nei giorni scorsi Theoharis a una conferenza degli albergatori greci, dopo che il governo ha reintrodotto restrizioni per tutelare la stagione estiva dal momento che il comparto del turismo rappresenta storicamente una buona parte del Pil nazionale. "Il nostro Paese non ha problemi con l'apertura dei suoi confini", ha proseguito il ministro sottolineando che la curva crescente dei contagi da coronavirus non dipenderebbe dai flussi turistici. Le autorità elleniche intendono introdurre l'obbligo per i clienti di ristoranti, bar e caffè al coperto di dimostrare di essere stati vaccinati contro il Covid-19. "Non possiamo permettere che i negazionisti della scienza guidino il nostro Paese in avventure", ha detto Theoharis riferendosi alle persone che ancora si rifiutano di farsi vaccinare. Finora circa il 41 per cento dei cittadini ellenici ha completato il ciclo vaccinale. I turisti che arrivano nel Paese devono dimostrare di essere stati vaccinati o presentare un test Pcr negativo. (segue) (Gra)