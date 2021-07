Grecia: Covid, studenti universitari torneranno in aula solo se vaccinati o con test negativo (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Grecia hanno reso obbligatoria la vaccinazione anti Covid per i lavoratori del settore sanitario e delle case di riposo. Secondo quanto annunciato lunedì dal premier ellenico Kyriakos Mitsotakis, la misura ha effetto immediato, mentre obbliga il personale sanitario a vaccinarsi entro il primo settembre prossimo. Mitsotakis ha poi annunciato nuove restrizioni per fermare il contagio, che prevedono libertà di movimento e di accesso ai locali pubblici solo per i clienti vaccinati. In precedenza la portavoce del governo greco, Aristotelia Peloni, ha ricordato il recente aumento dei casi di coronavirus in particolare in Attica, Creta e nell'Egeo settentrionale. Peloni ha aggiunto che questi nuovi casi riguardano principalmente i giovani di età inferiore ai 34 anni, e in particolare la fascia d'età 15-24. La portavoce dell'esecutivo ha spiegato che il 70 per cento delle persone positive alla variante Delta aveva meno di 40 anni, di cui il 13 per cento aveva bisogno di cure ospedaliere, sottolineando che nessuna di queste era stata vaccinata. In merito alla campagna di vaccinazione, Peloni ha dichiarato che finora in Grecia sono state somministrate 9,23 milioni di dosi: 5,24 milioni di cittadini hanno ricevuto almeno una dose e 4,25 milioni hanno completato il ciclo vaccinale. (segue) (Gra)