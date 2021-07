Grecia: Covid, studenti universitari torneranno in aula solo se vaccinati o con test negativo (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 24 giugno in Grecia l'uso della mascherina non è più obbligatorio negli spazi pubblici all'aperto non affollati. Il viceministro per la Protezione civile Nikos Hardalias ha chiarito nei giorni scorsi che, tuttavia, è ancora obbligatorio indossare una mascherina in tutti gli spazi pubblici al chiuso senza eccezioni, compresi nei mezzi di trasporto pubblico. Hardalias ha anche anticipato che da lunedì 28 giugno è stato eliminato il coprifuoco notturno (01:30-05:30); le persone vaccinate con entrambe le dosi di un vaccino possono frequentare i posti di lavoro e le palestre senza dover effettuare il tampone; il numero massimo di clienti seduti nei bar e ristoranti all'aperto sale a 10 per tavolo; il numero massimo di persone nelle spiagge a pagamento è fissato a 120 per mille metri quadrati. (Gra)