Milano: De Corato, senza i tanto bistrattati automobilisti il Comune perde 13,5. milioni

- "Alla fine, i tanto bistrattati automobilisti, inquinatori e nemici dell'aria servono al Comune per far cassa. Così emerge dall'assestamento di Bilancio nel primo semestre 2021: meno 13,5 milioni di euro di contravvenzioni tra le quali anche quelle per ztl e strisce blu, meno 4,9 milioni per la sosta a pagamento e meno 8 milioni per Area C". lo afferma in una nota il Consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Milano e assessore regionale, Riccardo De Corato, commentando il bilancio di assestamento. "Insomma, la tassazione agli automobilisti regge la finanza di Palazzo Marino. E a pensare che nel folle 'Piano aria' i- prosegue De Corato -il Comune avrebbe voluto ridurre drasticamente l'utilizzo della macchina. Chissà a chi avrebbe applicato poi gabelle che, se escludiamo le multe, avrebbero tolto dalle tasche degli automobilisti milanesi ben 15 milioni di euro”. “Con un pezzo di carta pieno di buoni intenti vogliono pulire l'aria di Milano, ma nei fatti benedicono le auto che sono fonte di reddito per la città. Forse nei loro piani, un domani, anche monopattini e bicilette saranno tassati, perché da qualche parte i soldi, se riusciranno a ridurre drasticamente le auto come intendono fare, dovranno pur prenderli", conclude De Corato.(Com)