Roma: domani sera "Via Libera by night", da martedì lavori al capolinea di piazza Venezia

- Domani sera, dalle 19 alle 24, è in programma via Libera by night, il percorso ciclopedonale di 8 km con la pedonalizzazione totale o parziale di strade dedicate a pedoni e ciclisti. Il percorso interesserà via del Corso, piazza Venezia (dove si circolerà a doppio senso sul lato di palazzo Venezia), via dei Fori Imperiali, via di San Gregorio, via Labicana, viale Manzoni, via Tiburtina (da piazzale Tiburtino a via dei Reti), via Cola di Rienzo (da piazza Risorgimento a ponte Regina Margherita). Deviate le linee di bus. Inizieranno martedì mattina i lavori di riqualificazione del selciato al capolinea dei bus di piazza Venezia. Fino al termine degli interventi il capolinea sarà trasferito in via degli Astalli per i bus di 46, 60, 190F, 916, 916F, n5, n11, n90,n201, n543, n904, n913, e in piazza Venezia (lato piazza San Marco) per 80, nMC e nMe. Ulteriori dettagli e aggiornamenti in tempo reale su romamobilita.it (Com)