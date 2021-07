Lavoro: sindacati, abbiamo apprezzato iniziativa Regione Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo apprezzato l'iniziativa di approfondimento che la Regione Lazio ha voluto proporre su un tema che reputiamo centrale e cioè il governo della trasformazione del mercato del lavoro". Così, in una nota, la Cgil di Roma e del Lazio, la Cisl del Lazio e Uil del Lazio. "In particolare - continua la nota - abbiamo apprezzato l'obiettivo, la scelta di campo della Regione Lazio, che con quest'iniziativa si è collocata tra coloro i quali vogliono indirizzare la ripresa verso un lavoro di qualità. Nei nostri contributi alla discussione abbiamo sottolineato che già prima della pandemia il mercato del lavoro del Lazio era deficitario in particolare verso i giovani e le donne. La pandemia ha accelerato tutti i processi di trasformazione portando alla luce ed estremizzando tutte le dinamiche distorsive. Le trasformazioni non governate allargano la forbice della distribuzione della ricchezza favorendo chi è più forte, dunque bisogna certamente governare il processo ma bisogna farlo avendo ben chiaro quale sarà l'approdo finale". (segue) (Com)