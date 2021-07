Lavoro: sindacati, abbiamo apprezzato iniziativa Regione Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La società post pandemica deve imparare dall'esperienza e cambiare le logiche, a volte agghiaccianti, del profitto per orientarsi verso un modello di società più giusto, solidale nel quale si riattivi la mobilità sociale ferma da troppo tempo - proseguono i sindacati -. Per raggiungere questi obiettivi la strada è una sola: il lavoro. Il lavoro come strumento di un'equa distribuzione della ricchezza, che dia dignità alle persone, che valorizzi il merito. Per dirla con un solo aggettivo il lavoro deve essere di qualità. Il patto sulle politiche attive firmato lo scorso mese di marzo è uno strumento utile in questa direzione. Per questo motivo le risorse a sostegno vanno spese nel più breve tempo possibile, in tal modo si potrà verificare se lo strumento sia adeguato e se, come pensiamo che sia, possa divenire uno degli assi del Pnrr sul quale puntare. Su queste basi abbiamo dato la nostra disponibilità ad approfondire il confronto e individuare strumenti all'altezza della sfida", concludono. (Com)