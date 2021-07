Messico: si insedia nuovo ministro delle Finanze Rogelio Ramirez de la O

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Finanze del Messico ha annunciato l'arrivo del nuovo titolare, Rogelio Ramirez de la O, in sostituzione di Arturo Herrera, designato come prosismo governatore della Banca centrale (Banxico). Ramirez de la O, si legge in una nota, continuerà a lavorare per la ripresa economica del Paese, promuovendo "il buon clima economico e la fiducia con imprenditori e investitori". "Si lavorerà per mettere a frutto i programmi di investimento, così come i progetti pubblico-privati nelle infrastrutture a favore della crescita economica inclusiva in tutto il Paese, e in particolar modo nelle regioni storicamente sfavorite", prosegue il ministero. Il nuovo responsabile delle Finanze aveva ottenuto martedì scorso il via libera dalla Camera dei deputati, su una proposta basata sul consolidamento della "trasformazione che si è aperta nel 2018", maggiore razionalità nell'uso delle risorse interne prima che il ricorso a un maggiore indebitamento. (segue) (Mec)