Messico: si insedia nuovo ministro delle Finanze Rogelio Ramirez de la O (2)

- Una strategia che il governo del presidente Andres Manuel Lopez Obrador ha sempre sostenuto con convinzione, anche nel momento più grave della crisi economica legata all'emergenza pandemica. Dal 2007 e il 2018 il debito pubblico del Messico è passato dal 28,8 al 44,9 per cento del prodotto interno lordo (Pil). La politica improntata a un migliore uso delle risorse interne, a fronte di un aumento degli impegni finanziari per il settore energetico (il governo continuerà tra le altre cose a sostenere i conti della compagnia energetica pubblica Pemex), renderà necessario una maggiore crescita economica. Il ministro Ramirez de la O, inoltre, "riconosce l'importanza della banca di sviluppo per promuovere il benessere del Paese e i progetti territoriali chiave per una crescita inclusiva a lungo termine". (Mec)