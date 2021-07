Cipro: Guardia costiera del Nord nega di aver aperto il fuoco contro imbarcazioni cipriote

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di sicurezza dell’autoproclamata Repubblica turca di Cipro del Nord (Rtcn) hanno negato di aver aperto il fuoco questa notte contro un’imbarcazione nel golfo nord-occidentale di Guzelyurt, a nord del villaggio di Kato Pyrgos, nelle acque dell’isola. Lo riferisce un comunicato citato dall’emittente turco-cipriota “Brtk”, secondo cui le navi al comando della Guardia costiera locale hanno individuato “un’imbarcazione sospetta in procinto di entrare nelle acque territoriali del Paese” alle 3.35 (ora locale). Dopo che si sono avvicinate all’imbarcazione sospetta per identificarla, il natante avrebbe cominciato “a muoversi rapidamente verso sud, diretto verso la regione di Pirgo (Pyrgos)”, afferma la nota. Le barche della Guardia costiera turco-cipriota non hanno mai abbandonato le loro acque territoriali, secondo il comunicato, né avrebbero aperto il fuoco durante l’incontro. (segue) (Tua)