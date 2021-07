Cipro: Guardia costiera del Nord nega di aver aperto il fuoco contro imbarcazioni cipriote (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri cipriota ha denunciato alla missione Onu Unficyp l'episodio avvenuto questa notte quando la Guardia costiera turca ha sparato alcuni colpi d'avvertimento verso un'imbarcazione della polizia marittima di Cipro a largo di Kato Pyrgos Tylliria. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri di Nicosia, Demetris Samuel, citato oggi dall'agenzia di stampa "Cna". Secondo quanto spiegato dalla stampa cipriota, l'imbarcazione si trovava in una missione regolare di pattugliamento e per questo motivo il portavoce ha fatto sapere che la diplomazia di Nicosia condanna l'incidente chiedendo alla missione di peacekeeping dell'Onu di fare chiarezza. "E' prematuro dire che l'incidente sia legato al clima creato dalla Turchia in vista della visita illegale del presidente turco Recep Tayyip Erdogan nelle aree occupate", ha affermato Samuel. A suo modo di vedere, in ogni caso, non è nell'interesse di Nicosia aumentare le tensioni mentre "il nostro obiettivo rimane sempre di contribuire a creare le condizioni che permetteranno la ripresa di colloqui sostanziali per risolvere la questione cipriota". (segue) (Tua)